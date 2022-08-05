БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС, відключено один з енергоблоків, – "Енергоатом"

заэс,заес

Увечері 5 серпня російські терористи вдруге за останні декілька годин обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано три "прильоти" безпосередньо на майданчик станції.

Як повідомляє преслужба НАЕК "Енергоатом", три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Раніше у п’ятницю російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС приблизно о 14:30.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – повідомляє "Енергоатом".

Водночас, за даними компанії, наразі постраждалих немає.

"Перед обстрілами представники "Росатома" поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень", – зазначається у повідомленні.

Детальніше про ситуацію на ЗАЕС читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як окупанти можуть використати Запорізьку АЕС

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

+6
А шо там всесильное МАГАТЕ и ООН? Уже успели выразить большую озабоченность? Чи, може, даже высловили жёсткую обеспокоенность и порицание кацапам?
05.08.2022 21:29 Відповісти
+5
Це якась фигня,малята. Від 24 лютого 2022 і до 4 березня 2022 охорона "найбільшої в Європі АЕС " і надважливого для України стратегічного об'єкту покладалась на кого? На взвод нацгвардійців?Троє загинули боронячи ЗАЕС від трьох БТГ русні.У взвода нацгвардійців, чи ВОХР,хто там тоді був,були шанси проти танків,бмп,бтр ? Чи уряд України розраховував,що ЗАЕС захистять своїми тілами містяни Енергодара ? Запорізьку атомну здали,не задумуючись про наслідки.В цю ситуацію просто ввійти,але як вийти?Зараз ЗАЕС охороняють так,як належить: дівізіон ППО,майже танковий полк,майже арт.полк,два повних батальйони піхоти і комендантський батальйон + підтримка в повітрі.Але так ЗАЕС охороняє русня.Спробуй відштурмуй!Білети в партері,в залі і навіть на галерці-всі у москалів. Хто продав їм ці місця-невідомо(буцімто).Нам лишилось скиглити,що нас(Україну) обстрілюють з діючого ядерного об'єкту,ще й погрожують ядерною катастрофою української же ядерної станції.Эх! Не уберегли!И это ********!
06.08.2022 21:06 Відповісти
+4
Мало того,що я живу в Нiкополi,який щодня обстрілюють, так вони ще атакують саму АЕС, яка знаходиться поряд з Нікополем!
Пiдпишiть петицiю,влада повинна знати,що робиться! https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
05.08.2022 20:02 Відповісти
а шо, "95-й квартал" вже не смішний? чи ви не за нього голосували свого часу?
06.08.2022 22:10 Відповісти
05.08.2022 21:29 Відповісти
А ветер в какую сторону
05.08.2022 22:01 Відповісти
Взагалі-то Україна з усіх боків.
06.08.2022 06:01 Відповісти
Що ця сита Європа думає,чи вони нічого не думають,в них канікули,усі на морі.Не тільки Україні буде непереливки,а їм всім,як кацапи бахнуть ЗАЕС
06.08.2022 00:43 Відповісти
По зомбоящику про це а ні слова
06.08.2022 16:00 Відповісти
06.08.2022 21:06 Відповісти
дивлюся, персонал не збирається зупиняти усі блоки? чи смарагдова влада наказала працювати на окупанта? блть! коли ви вже передохните, "слуги незнамо чийого народу"?!
06.08.2022 22:14 Відповісти
Россия - Империя террористов!
07.08.2022 04:53 Відповісти
на шашлички не тре було збиратися, то б зараз не скиглили
07.08.2022 10:37 Відповісти
не зовсім зрозумів

АЕС захоплена рашами..зрозумів

Контролюють персонал - зрозумів

Зробили склад зброї - зрозумів...

І тут же ж , ****** , обстрілюють саму АЕС.. з котрої обстрілюють захисникув Країни. Це як ?

Може хто розтлумаче ?
07.08.2022 14:59 Відповісти
Только дурак поверит в такую ​​чушь. Почему Украина не хочет пускать туда инспекторов МАГАТЭ?
07.08.2022 20:28 Відповісти
ЗАЕС знаходиться на окупованій рашистами території.
07.08.2022 23:14 Відповісти
русские - террористы!!! Россия - страна террорист!!!
07.08.2022 21:05 Відповісти

