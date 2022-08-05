Окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС, відключено один з енергоблоків, – "Енергоатом"
Увечері 5 серпня російські терористи вдруге за останні декілька годин обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано три "прильоти" безпосередньо на майданчик станції.
Як повідомляє преслужба НАЕК "Енергоатом", три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
"Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.
Раніше у п’ятницю російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС приблизно о 14:30.
"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – повідомляє "Енергоатом".
Водночас, за даними компанії, наразі постраждалих немає.
"Перед обстрілами представники "Росатома" поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень", – зазначається у повідомленні.
Детальніше про ситуацію на ЗАЕС читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як окупанти можуть використати Запорізьку АЕС
Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.
Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пiдпишiть петицiю,влада повинна знати,що робиться! https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
АЕС захоплена рашами..зрозумів
Контролюють персонал - зрозумів
Зробили склад зброї - зрозумів...
І тут же ж , ****** , обстрілюють саму АЕС.. з котрої обстрілюють захисникув Країни. Це як ?
Може хто розтлумаче ?