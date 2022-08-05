Кабмін дозволив електронний обмін документами для проведення фітосанітарного контролю

Кабінет міністрів дозволив електронний обмін документами для проведення фітосанітарних заходів та процедур між бізнесом та Держпродспоживслужбою.

Так, урядом прийнято постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 квітня 2022 року №398", яка має на меті створити максимально безпечні умови при здійсненні фітосанітарних заходів і процедур в умовах воєнного стану.

"У місцевостях, де велися бойові дії, або які були під окупацією чи підлягали обстрілам, необхідно мінімізувати загрози життю та здоров’ю людей. Тому надається можливість електронного обміну документами для отримання фітосанітарних заходів і процедур між бізнесом та Держпродспоживслужбою", – сказано в повідомленні Кабміну.

Крім того, на період воєнного стану постановою передбачається:

фітосанітарні процедури на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), не здійснюються;

обстеження та моніторинг здійснюються за наявності документа, що підтверджує відсутність на відповідній території ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами. Такий документ видаватиметься місцевою державною (військовою) адміністрацією чи органом місцевого самоврядування або оператором протимінної діяльності;

документи для фітосанітарних заходів і процедур у сфері карантину рослин подаються до територіальних органів Держпродспоживслужби можна подати електронній формі, а не виключно в паперовій.

Прийняті зміни сприятимуть безпеці людей під час здійснення фітосанітарних заходів та процедур, а також покращать взаємодію між бізнесом та державою.