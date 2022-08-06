Лише половина країн "Великої двадцятки" долучилася до санкцій проти РФ, – Bloomberg

Лише половина з країн Групи двадцяти (G20, Велика двадцятка) приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на Росію внаслідок її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Велика двадцятка, що включає країни, на які припадає близько 85% світового економічного виробництва, повинна бути більш рефлексивною до світу. Проте лише половина їх приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на росію через її вторгнення в Україну", – зазначає агентство.



Водночас зазначається, що країни G7 виявилися більш рішучішими у питанні запровадження санкцій.

Найбільшим супротивником санкцій виявився є Китай.

"За кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну, Сі підтримав Путіна і оголосив про "безмежну" дружбу. Витрати Китаю на російську нафту різко зросли після початку війни – у червні він витратив на 72% більше на закупівлю російських енергоносіїв, ніж роком раніше", – пишуть журналісти.

Загалом видання зауважує, що велика частина країн світу не готова підтримувати зусилля США та ЄС з ізоляції РФ та Путіна.

Зі складу G20 санкції, зокрема, не підтримали Китай, Бразилія, Аргентина, Мексика, Індонезія, ПАР, Індія, Туреччина, Саудівська Аравія.