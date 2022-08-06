Лише половина країн "Великої двадцятки" долучилася до санкцій проти РФ, – Bloomberg
Лише половина з країн Групи двадцяти (G20, Велика двадцятка) приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на Росію внаслідок її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Велика двадцятка, що включає країни, на які припадає близько 85% світового економічного виробництва, повинна бути більш рефлексивною до світу. Проте лише половина їх приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на росію через її вторгнення в Україну", – зазначає агентство.
Водночас зазначається, що країни G7 виявилися більш рішучішими у питанні запровадження санкцій.
Найбільшим супротивником санкцій виявився є Китай.
"За кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну, Сі підтримав Путіна і оголосив про "безмежну" дружбу. Витрати Китаю на російську нафту різко зросли після початку війни – у червні він витратив на 72% більше на закупівлю російських енергоносіїв, ніж роком раніше", – пишуть журналісти.
Загалом видання зауважує, що велика частина країн світу не готова підтримувати зусилля США та ЄС з ізоляції РФ та Путіна.
Зі складу G20 санкції, зокрема, не підтримали Китай, Бразилія, Аргентина, Мексика, Індонезія, ПАР, Індія, Туреччина, Саудівська Аравія.
Але! Уряд орбана забезпечить, незворушно комфортне життя угорців...
Якось так х**, малята...
ПыСы. Понимаю, что страдают не зелёные суки, а простой народ. НО это же его зелёные суки. Это народ их выбрал... и никто в мире в этом не виноват....
К сожалению глядя на наше керівництво из молодых новых литс, которые пришли учится для начала в трускавецких акамедиях, некоторые воздержаться иметь с ними дело.
Понабирали массажистов, кухарок, свадебных фотографов, лиз багуцьких и пр. шушеры, которая пришла просто прибарахлиться
Этого захотел наш "мудрый" нарід, скучно ему стало при Порохе.
А при Порохе война шла только на кусочке Бамбаса. Остальная Украина жила спокойно, работала, училась, лечилась,ездила отдыхать. Даже экономика потихоньку подростала
Так нет же хотим новых литс. Хоть поржем
Ну вот теперь и обхохочетесь. Да, придурки?
З цього складу, половина самі є доходягами; невідомо, що вони роблять у G20. Це Бразилія, Аргентина, Мексика, Індонезія і ПАР.
З тих, що залишилися: якщо США є нашими друзями, то Китай завжди буде нам ворогом. Вибір - очевидний.
Індія і Туреччина - зрадливі хамелеони, завжди будуть собі на умі.
Саудити то є насправді темна конячка. Вони за панісламізм, але не іранського типу. Скоріш турецького, коли там була Отоманська імперія. США, як буде дуже потрібно, мають засоби спрямувати їх у правильне русло (але вони все одно таємно будуть ненавидіти і американців і увесь Захід. Ненавидіти, але використовувати).