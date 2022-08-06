БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Лише половина країн "Великої двадцятки" долучилася до санкцій проти РФ, – Bloomberg

g20

Лише половина з країн Групи двадцяти (G20, Велика двадцятка) приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на Росію внаслідок її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Велика двадцятка, що включає країни, на які припадає близько 85% світового економічного виробництва, повинна бути більш рефлексивною до світу. Проте лише половина їх приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на росію через її вторгнення в Україну", – зазначає агентство.

Водночас зазначається, що країни G7 виявилися більш рішучішими у питанні запровадження санкцій.

Найбільшим супротивником санкцій виявився є Китай.

"За кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну, Сі підтримав Путіна і оголосив про "безмежну" дружбу. Витрати Китаю на російську нафту різко зросли після початку війни – у червні він витратив на 72% більше на закупівлю російських енергоносіїв, ніж роком раніше", – пишуть журналісти.

Загалом видання зауважує, що велика частина країн світу не готова підтримувати зусилля США та ЄС з ізоляції РФ та Путіна.

Зі складу G20 санкції, зокрема, не підтримали Китай, Бразилія, Аргентина, Мексика, Індонезія, ПАР, Індія, Туреччина, Саудівська Аравія.

G20 (49) Китай (2209) санкції (4670)
Топ коментарі
+5
Никто не хочет терять бабки из-за расп**ев, которые просрали год на подготовку к войне а теперь орут всем "терпите из-за нас убытки" , бо нас3.14-т за то, что мы расп***и...
ПыСы. Понимаю, что страдают не зелёные суки, а простой народ. НО это же его зелёные суки. Это народ их выбрал... и никто в мире в этом не виноват....
показати весь коментар
06.08.2022 21:44 Відповісти
+3
статтю до кінця прочитав,чи тільки заголовок?
показати весь коментар
06.08.2022 21:05 Відповісти
+2
та похер на ті країни вони глобально погоду в світі не роблять.. США Британія ЕС основні ..Гнати ті країни з ринків та бірж і зай далі дружать з дибілами
показати весь коментар
07.08.2022 10:05 Відповісти
Які саме країни? Хочеться знати хто є наші друзі, а хто якось так собі...
показати весь коментар
06.08.2022 17:00 Відповісти
статтю до кінця прочитав,чи тільки заголовок?
показати весь коментар
06.08.2022 21:05 Відповісти
в геополітиці як правило немае " друзів" - е вічні "інтереси".....
показати весь коментар
06.08.2022 21:15 Відповісти
В геополітиці ******** цивілізації є єдиними спільними лише бізнес-інтереси!
показати весь коментар
07.08.2022 17:29 Відповісти
Орбан по ТБ, маніпулює угорцями, -- закидуючи їм соціальні відео на державному телебаченняі (аля , "бацька")... Що війна, -- це жахливо в 21 сторіччі, санкції, -- дистабілізують світову економіку..
Але! Уряд орбана забезпечить, незворушно комфортне життя угорців...
Якось так х**, малята...
показати весь коментар
06.08.2022 20:34 Відповісти
лукашенко вже забезпечив незворушно комфортне життя білорусів.
показати весь коментар
07.08.2022 23:39 Відповісти
Никто не хочет терять бабки из-за расп**ев, которые просрали год на подготовку к войне а теперь орут всем "терпите из-за нас убытки" , бо нас3.14-т за то, что мы расп***и...
ПыСы. Понимаю, что страдают не зелёные суки, а простой народ. НО это же его зелёные суки. Это народ их выбрал... и никто в мире в этом не виноват....
показати весь коментар
06.08.2022 21:44 Відповісти
Украина в принципе не могла наклепать такое-же количество оружия как в Парашке-чтобы был паритет. Даже если-бы занялась этим с 14 года. Экономический потенциал парашки в 5 раз больше-и с этим ничего не поделаешь. Ни одна страна такая как Украина(Франция,Италия,Германия,Польша) один на один не может выстоять против Парашки-слишком большая разница в числекнности солдат и количеству вооружений. Поэтому и было созданно НАТО-именно как противовес Российско-Советской угрозе. К Сожелению Украина не успела вступить в НАТО. Подготовка к войне провалена,но Парашка всеравно-бы начала эту войну в любом случае,только темпы наступления былибы ниже при более эффективной обороне Украины. Вас в Израиле хорошо говорить-вы воююете против бабуинов которые не способны создать баллистические и крылатые ракеты и наклетать несколько тыс гаубиц и самолетов. Такая страна как Парашка-завоевала-бы Израиль за пару месяцев-просто стерев в пыль ваши города Ракетными и артилерийскими бомбардировками. И никакой Железный купол не помог-бы
показати весь коментар
07.08.2022 12:20 Відповісти
Очень правильно сказано.
К сожалению глядя на наше керівництво из молодых новых литс, которые пришли учится для начала в трускавецких акамедиях, некоторые воздержаться иметь с ними дело.

Понабирали массажистов, кухарок, свадебных фотографов, лиз багуцьких и пр. шушеры, которая пришла просто прибарахлиться
Этого захотел наш "мудрый" нарід, скучно ему стало при Порохе.

А при Порохе война шла только на кусочке Бамбаса. Остальная Украина жила спокойно, работала, училась, лечилась,ездила отдыхать. Даже экономика потихоньку подростала
Так нет же хотим новых литс. Хоть поржем
Ну вот теперь и обхохочетесь. Да, придурки?
показати весь коментар
07.08.2022 12:35 Відповісти
з одного боку вірно, а з другого, якщо і правда більшість була за какая_разніца і мір любой ценой, то хто тоді зараз на захист встав, хто перемолов 200 тис. армію? Їх обрала агресивна меньшість, бо для більшості не було кандидата, ось такий собі вибір без вибору, і взагалі як можна судити про вибори в країні де всі інститути влади корумповані. Була мінімальна явка не була? скільки процентів за того було скільки за цього? чорт його зна!
показати весь коментар
07.08.2022 23:44 Відповісти
>Зі складу G20 санкції, зокрема, не підтримали Китай, Бразилія, Аргентина, Мексика, Індонезія, ПАР, Індія, Туреччина, Саудівська Аравія.

З цього складу, половина самі є доходягами; невідомо, що вони роблять у G20. Це Бразилія, Аргентина, Мексика, Індонезія і ПАР.

З тих, що залишилися: якщо США є нашими друзями, то Китай завжди буде нам ворогом. Вибір - очевидний.
Індія і Туреччина - зрадливі хамелеони, завжди будуть собі на умі.
Саудити то є насправді темна конячка. Вони за панісламізм, але не іранського типу. Скоріш турецького, коли там була Отоманська імперія. США, як буде дуже потрібно, мають засоби спрямувати їх у правильне русло (але вони все одно таємно будуть ненавидіти і американців і увесь Захід. Ненавидіти, але використовувати).
показати весь коментар
07.08.2022 04:09 Відповісти
а хтось нам пропонував на початку війни потужний Китай як гаранта нашої безпеки. І хто же це такий розумний був, хтось з ОП.
показати весь коментар
07.08.2022 23:45 Відповісти
та похер на ті країни вони глобально погоду в світі не роблять.. США Британія ЕС основні ..Гнати ті країни з ринків та бірж і зай далі дружать з дибілами
показати весь коментар
07.08.2022 10:05 Відповісти
Просто Украина сама винованта - очень хочется освободить чужие територрии.
показати весь коментар
08.08.2022 11:10 Відповісти

