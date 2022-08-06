Нацбанк повернувся до продажу валюти у великих обсягах

Національний банк, який минулого тижня вперше з початку березня поповнив на міжбанківському ринку резерви на $649,9 млн завдяки девальвації офіційного курсу гривні до долара на 25%, цього тижня знову повернувся до інтервенцій на підтримку національної валюти.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 1 по 5 серпня він придбав лише $7,5 млн, що відповідає щотижневим показникам кінця березня – середини липня, тоді як продав $490,4 млн порівняно з $2,9 млн в останній тиждень липня.



Відповідно "чистий" продаж валюти цього тижня склав $482,9 млн – приблизно вдвічі менше, ніж до перефіксації офіційного курсу гривні.



Як повідомлялося, у липні обсяг інтервенцій НБУ на ринку впав до $1,19 млрд, тоді як у червні він становив майже по мільярду на тиждень, а сумарно – $3,95 млрд порівняно з $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні та $0,31 млрд у лютому.



Загалом з початку року й до 5 серпня Нацбанк придбав на ринку $2,78 млрд та 111 млн євро, а продав $15,5 млрд та 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти склала $2,12 млрд та 111 млн євро, а продаж – $12,76 млрд та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за попередніми даними НБУ, становили $22,39 млрд, що на 1,6% або $371,5 млн менше, ніж на початок липня.