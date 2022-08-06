БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк повернувся до продажу валюти у великих обсягах

Національний банк, який минулого тижня вперше з початку березня поповнив на міжбанківському ринку резерви на $649,9 млн завдяки девальвації офіційного курсу гривні до долара на 25%, цього тижня знову повернувся до інтервенцій на підтримку національної валюти.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 1 по 5 серпня він придбав лише $7,5 млн, що відповідає щотижневим показникам кінця березня – середини липня, тоді як продав $490,4 млн порівняно з $2,9 млн в останній тиждень липня.

Відповідно "чистий" продаж валюти цього тижня склав $482,9 млн – приблизно вдвічі менше, ніж до перефіксації офіційного курсу гривні.

Як повідомлялося, у липні обсяг інтервенцій НБУ на ринку впав до $1,19 млрд, тоді як у червні він становив майже по мільярду на тиждень, а сумарно – $3,95 млрд порівняно з $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні та $0,31 млрд у лютому.

Загалом з початку року й до 5 серпня Нацбанк придбав на ринку $2,78 млрд та 111 млн євро, а продав $15,5 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти склала $2,12 млрд та 111 млн євро, а продаж – $12,76 млрд та 1,79 млрд євро.

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за попередніми даними НБУ, становили $22,39 млрд, що на 1,6% або $371,5 млн менше, ніж на початок липня.

Тобто коли гривня починає укріплюватися за рахунок валютних надходжень на ринок, Нацбанк виходить зі своєю емісійною масою гривневого паперу і знову обвалює нацвалюту нижче плінтуса. Потім знову прчинає зливати кредитні валютні резерви. Цікаво, на кого і в чиїх інтересах вони працюють?
07.08.2022 11:34 Відповісти
Шо не ясно? Кому було треба, ті прокрутили свої фінансові оборудки. Тепер все вернули як було. Ну, крім валютного курсу, звичайно. Та кого хвилює нарід з його фінансовими проблемами, правильно?
07.08.2022 11:42 Відповісти
Лохи повинні терпіти. Тим паче, що заслужили.
07.08.2022 20:05 Відповісти
Справа тут не в оборудках, а в фінансовій безпеці держави.
Через цю масовану емісію гривні ще до кінця року закінчаться куці валютні резерви і розпочнеться галопуюча інфляція, як у 90-х. Тоді зупиниться усе, це ще гірше дефолту, продукти видаватимуть по карткам, як під час 2-ї світової. Емісійна інфляція без валютних резервів це як ядерна бомба в економіку держави.
07.08.2022 12:08 Відповісти
На різниці в курсах хтось підзаробив.
07.08.2022 15:03 Відповісти
Папріколу! Хоч поржом!
07.08.2022 21:20 Відповісти

