Зеленський просить Раду ухвалити рішення РНБО про санкції проти РФ
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації".
Відповідний проєкт № 7640 зареєстрований на сайті парламенту 6 серпня.
Водночас тексту проєкту наразі немає.
Крім того, Зеленський провів нараду щодо відшкодування Україні шкоди, завданої внаслідок збройної агресії РФ.
Очільник держави зазначив, що питання компенсації збитків, спричинених російським вторгненням, є важливим елементом відповідальності, яку має понести держава-агресор.
Задля створення та впровадження механізму компенсації була сформована спеціальна робоча група під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабінету міністрів і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль