Зеленський просить Раду ухвалити рішення РНБО про санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації".

Відповідний проєкт № 7640 зареєстрований на сайті парламенту 6 серпня.

Водночас тексту проєкту наразі немає.

Крім того, Зеленський провів нараду щодо відшкодування Україні шкоди, завданої внаслідок збройної агресії РФ.

Очільник держави зазначив, що питання компенсації збитків, спричинених російським вторгненням, є важливим елементом відповідальності, яку має понести держава-агресор.

Задля створення та впровадження механізму компенсації була сформована спеціальна робоча група під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабінету міністрів і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники.

ВР (2937) Зеленський Володимир (2578) росія (14965) санкції (4670) РНБО (523)
