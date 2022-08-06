Збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці оцінили у 240 мільйонів

Збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня, не враховуючи зруйновані приміщення будинку побуту "Ювілейний" та Будинку офіцерів орієнтовно складають близько 240 млн грн.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов, передає пресслужба Вінницької міської ради.

"У терміновому порядку замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи. Коштом бюджету встановимо вікна у під’їздах", –зазначив він.

Моргунов додав, що у співпраці з міжнародними фондами замінять побиті вікна у квартирах родинам, які зараз у найбільш скрутному становищі.

Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становить $108,3 млрд або 2,9 трлн грн.