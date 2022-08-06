Збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці оцінили у 240 мільйонів
Збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня, не враховуючи зруйновані приміщення будинку побуту "Ювілейний" та Будинку офіцерів орієнтовно складають близько 240 млн грн.
Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов, передає пресслужба Вінницької міської ради.
"У терміновому порядку замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи. Коштом бюджету встановимо вікна у під’їздах", –зазначив він.
Моргунов додав, що у співпраці з міжнародними фондами замінять побиті вікна у квартирах родинам, які зараз у найбільш скрутному становищі.
Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становить $108,3 млрд або 2,9 трлн грн.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pan Lipko
показати весь коментар07.08.2022 00:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль