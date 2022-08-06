БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці оцінили у 240 мільйонів

вінниця

Збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня, не враховуючи зруйновані приміщення будинку побуту "Ювілейний" та Будинку офіцерів орієнтовно складають близько 240 млн грн.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов, передає пресслужба Вінницької міської ради.

"У терміновому порядку замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи. Коштом бюджету встановимо вікна у під’їздах", –зазначив він.

Моргунов додав, що у співпраці з міжнародними фондами замінять побиті вікна у квартирах родинам, які зараз у найбільш скрутному становищі.

Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становить $108,3 млрд або 2,9 трлн грн.

Вінниця (173) збитки (1155)
Зелена тварюка. Побиті вікна.Порахуй людське горе на долари.
07.08.2022 00:00 Відповісти

