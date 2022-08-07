Кабмін схвалив проєкти додаткових угод із Єврокомісією на підтримку енергоефективності

Кабінетміністрів України схвалив проєкти додаткових угод з Єврокомісією про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності в Україні ЕЕ4U" та заходу "Програма підтримки енергоефективності в Україні ЕЕ4U-ІІ".=

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Схвалений урядом проєкт додаткової угоди про фінансування програми підтримки енергоефективності в Україні (ЕЕ4U) створить правові підстави для продовження періоду виконання угоди на три роки – до 2028 року та збільшення суми співфінансування з боку Німеччини на 10 млн євро, а також дозволить удосконалити механізми співробітництва.

Проєкт додаткової угоди про фінансування програми підтримки енергоефективності в Україні (ЕЕ4U-ІІ) також передбачає продовження періоду виконання угоди на три роки – до 2028 року. Крім того, буде змога внести зміни до управлінської та правової структури Фонду енергоефективності.