У Росії заблокували сервіси Patreon та Grammarly

У РФ стали недоступними сайти сервісу платної підписки Patreon і сервісу з англійської граматики Grammarly.

Про це йдеться в повідомленні Роскомсвободи, яка веде моніторинг доступності сайтів.

Підписники повідомили про недоступність сервісу з розповсюдження авторами своїх робіт із платної передплати – Patreon.

Як виявилося, Генпрокуратура РФ заблокувала доступ до заяви редакції DOXA, викладеної на цьому ресурсі ще 25 лютого. У ньому журналісти виступили проти розв'язаної Росією війни проти України. Оскільки блокування здійснюється за HTTPS, весь сайт недоступний.

Проблеми з доступом виникли також у Grammarly – онлайн-сервісу, який допомагає ефективніше писати тексти англійською. Цензури зазнала сторінка із заявою сервісу, що він припиняє свою роботу на території РФ та Білорусі.

Зазначається, що на підставі того самого, що і у Patreon, рішення, блокується ще 102 сайти.