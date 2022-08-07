Депозитарій Нацбанку відновлює обіг державних цінних паперів

Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість, зазначили в НБУ.

Водночас, незважаючи на відсутність обмежень щодо операцій з державними цінними паперами, Національний банк відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року. Цей крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках.

"Як і раніше, депозитарій Національного банку закликає своїх клієнтів мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою залучення додаткових інвестицій на підтримку фінансового фронту країни", – додали в НБУ.

Зазначені зміни затверджені постановою правління Національного банк України від 6 серпня 2022 року №173 "Про незастосування Тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності 7 серпня 2022 року.