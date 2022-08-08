Amazon купує виробника роботів-пилососів за $1,7 мільярда

Amazon купує компанію iRobot, яка створює роботів-пилососів, за $1,7 млрд. Угода доповнює портфоліо Amazon в сфері "розумного дому".

Про це пише The Wall Street Journal, передає AIN.UA.

Як повідомляється, Amazon заплатить по $61 за акцію iRobot готівкою. 4 серпня, перед тим як оголосили про угоду, акції iRobot коштували по $49,99, тобто Amazon заплатить на 22% більше від вартості акцій. Виконавчий директор iRobot Колін Енгл залишиться на своїй посаді після завершення придбання, для якого також потрібне схвалення акціонерів.

iRobot представив свій пилосос Roomba у 2002 році. Бездротовий розумний пилосос вивчає та наносить на карту модель квартири і чистить її. Roomba приєднається до інших продуктів, що належать Amazon, серед яких віртуальний помічник Alexa та дверний відеодзвінок Ring. Разом ці продукти створять більше можливостей для розвитку розумних будинків від Amazon.

Як повідомлялося, компанія Amazon припинила доставку товарів клієнтам, які проживають в Росії та Білорусі, а також закрила доступ до свого відеосервісу Amazon Prime для російських клієнтів.