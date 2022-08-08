Сервіс стрімінгу музики SoundCloud звільняє 20% співробітників

Компанія SoundCloud, яка розвиває платформу для стрімінгу музики, скорочує близько 20% команди в усьому світі.

Про це генеральний директор компанії Майкл Вайсман повідомив співробітникам у службовій записці, передає AIN.UA.

"Ми вже почали приймати зважені фінансові рішення в усій компанії, і тепер вони стосуються скорочення нашої команди. У цей важкий час ми зосереджені на підтримці тих людей, які йдуть, і продовжуємо нашу місію – лідирувати в майбутньому музики", – написав Вайсман.

У 2017 році SoundCloud звільнила близько 40% своєї робочої сили, посилаючись на те, що це необхідно для "довгострокового незалежного успіху компанії".

У березні 2021 року компанія запровадила нову систему виплат, яка розподіляє кошти, сплачені підписниками чи рекламодавцями між виконавцям, яких шанувальники вибирають для трансляції.

У липні SoundCloud підписала ліцензійну угоду з Warner Music Group щодо спільної системи роялті.

SoundCloud – це лише одна з багатьох технологічних компаній, які нещодавно оголосили про звільнення. У цьому списку також Tesla, Substack, Coinbase та OpenSeaта інші.