Український застосунок потрапив на перше місце App Store США

У серпні український застосунок Obimy очолив рейтинг найпопулярніших застосунків американського App Store у розділі Lifestyle.

Про це повідомляє ain.ua із посиланням на представників команди застосунку.

В Obimy зазначили, що потрапити на перше місце рейтингу вдалося, зокрема, після оновлення, яке відбулося в кінці липня року. Так, команда переробила дизайн-систему, а "діілитися почуттями" стало легше – з відкриття додатку до "дотику" юзерам потрібно зробити 2 кліки.

Також додали більше анімацій, дій, можливість створювати свої власні сенси і описувати настрій.

"Це підхопила аудиторія США і за тиждень український Obimy став топ-1 в категорії Lifestyle, обійшовши Tinder, Pinterest і Netflix", – кажуть у команді.

Obimy – український застосунок, який у 2020 році запустив архітектор Женя Засуцький та ІТ-компанія Empat. За допомогою Obimy користувачі можуть ділитися з іншими приємними жестами, "дотиками" та розповідати про свій настрій.

До 24 лютого 2022 року в Obimy було близько 20 000 користувачів. А вже станом на 5 серпня 2022 року Obimy має 6,5 млн завантажень, а середній DAU – 500 000.