Системи опалення у Слов'янську законсервують, – мер

У місті Слов’янськ Донецької області системи опалення ставляться на консервацію, з багатоповерхових будинків зливається вода.

Про це повідомив міський голова Вадим Лях у Facebook.

"Керуючі компанії продовжують підготовку багатоповерхового житлового фонду до зими. Зливають воду, консервують систему опалення. Дехто вже впорався на 100%. Інші ще у процесі.

Суть одна – опалювального сезону не буде. І це також потребує ретельної підготовки. Щоб у повоєнному майбутньому мешканці змогли спокійно проводити зими у своїх теплих квартирах", – наголосив він.

Крім того, мер зазначив, що ніч у місті минула спокійно, водночас закликав мешканців до евакуації.