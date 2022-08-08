Системи опалення у Слов'янську законсервують, – мер
У місті Слов’янськ Донецької області системи опалення ставляться на консервацію, з багатоповерхових будинків зливається вода.
Про це повідомив міський голова Вадим Лях у Facebook.
"Керуючі компанії продовжують підготовку багатоповерхового житлового фонду до зими. Зливають воду, консервують систему опалення. Дехто вже впорався на 100%. Інші ще у процесі.
Суть одна – опалювального сезону не буде. І це також потребує ретельної підготовки. Щоб у повоєнному майбутньому мешканці змогли спокійно проводити зими у своїх теплих квартирах", – наголосив він.
Крім того, мер зазначив, що ніч у місті минула спокійно, водночас закликав мешканців до евакуації.
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