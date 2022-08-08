Колишній співвласник телеканалу "1+1" Роднянський позбувся бізнесу в РФ

Російсько-український продюсер Олександр Роднянський вийшов зі складу засновників російської кінокомпанії "Нон-стоп продакшн".

Про це повідомляє Forbes із посиланням на РБК.

Так, 99,8% компанії, які раніше належали Роднянському, перейшли Олександру Чуканову, призначеному тиждень тому гендиректором компанії.

Продюсер у розмові підтвердив виданню, що більше не є власником "Нон-стоп продакшн".

Роднянський пояснив, що вирішив зосередитися на виробництві міжнародних багатомовних фільмів та серіалів для глобальної дистрибуції. Війна в Україні, за його словами, лише прискорила це рішення, унеможлививши подальшу роботу в РФ.

На питання, чи була угода грошовою і яка подальша доля компанії, продюсер не відповів.

Олександр Роднянський, крім свого кінобізнесу, відомий як засновник одного з найбільших приватних телеканалів України "1+1"та ексгендиректор російської "СТС Медіа", при якому компанія вийшла на американську біржу NASDAQ.

Продюсер у перші дні після нападу РФ на Україну засудив російську агресію та залишив Росію. Він заявив, що "у тому вигляді, в якому зараз існує РФ, йому там не місце".

Зазначимо, що син засновника "1+1" Олександр Роднянський-молодший обіймає посаду радника в Офісі президента України Володимира Зеленського. Також у березні 2021 року він увійшов до наглядової ради "Ощадбанку".