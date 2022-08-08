Сенат США схвалив виділення $430 мільярдів на боротьбу з інфляцією

Сенат США схвалив масштабний пакет заходів державної допомоги на $434 млрд, націлений, серед іншого, на боротьбу з інфляцією.

За ухвалення законопроєкту в неділю, 7 серпня, проголосувала 51 особа зі 101. Вирішальний голос віддала віцепрезидентка США Камала Харріс, передає DW.



Так, близько $370 млрд будуть спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки та захист клімату, а також на надання низки податкових пільг. Ще $64 млрд виділять на ініціативи в галузі охорони здоров'я, зокрема на забезпечення нижчих цін на ліки. Крім того, законопроєкт передбачає посилення контролю над податками для корпорацій.



Зазначається, що схвалення законопроєкту Сенатом вважається великою перемогою президента США Джо Байдена, який ще півтора роки тому обіцяв провести великі реформи, але досі не зміг їх реалізувати.

Як очікують демократи, ухвалення закону дозволить їм зберегти більшість у Конгресі на виборах цього року.