Нацбанк виключив із реєстрів 5 фінансових компаній

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 1 653 до 1 648 станом на 31 липня.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що минулого місяця регулятор не реєстрував нових учасників ринку небанківських фінансових послуг. Водночас із реєстрів було виключено п'ять фінансових компаній на підставі поданих ними заяв.

Крім того, видано ліцензію одній фінансовій компанії. Семи фінансовим компаніям добровільно анульовано всі ліцензії, а одному страховику – примусово. Частину ліцензій анульовано одній фінансовій компанії на підставі поданої нею заяви, ще одній фінансовій компанії зупинено дію ліцензії як захід впливу.

Станом на 31 липня на небанківському ринку працювали 129 страховиків non-life та 13 life-страховиків, 195 ломбардів, 187 кредитних спілок, 108 лізингових компаній, 887 фінансових компаній (було 892), 62 страхових брокери та 67 колекторських компаній.

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.

На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні (було 37). У липні зареєстровано платіжну систему "MTBMoney", створену резидентами. Також діє 16 міжнародних платіжних систем.

Також у липні до НБУ надійшов 191 запит від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 124. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) – 48, страховиків – 19.

Водночас кількість банків станом на 31 липня становила 68. У липні Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Мегабанк". Наразі триває процедура ліквідації банку в порядку.