Німецька Siemens Energy планує піти з РФ восени

Німецька енергокомпанія Siemens Energy планує завершити вихід із російських активів наприкінці поточного фіскального року, який припаде на осінь.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на звітність компанії.



Siemens Energy розпочала реструктуризацію бізнесу в Росії у третьому кварталі. Збитки компанії вже оцінюються приблизно в 200 млн євро. При цьому в Siemens розраховують, що відхід з Росії не принесе "будь-яких істотних фінансових наслідків".



Водночас глава компанії Крістіан Брух під час телеконференції з інвесторами уточнив, що Siemens Energy може продовжити обслуговування обладнання для газопроводу "Північний потік".



Siemens Energy займається постачанням та обслуговуванням газових турбін. Зокрема, концерн постачає турбіни для "Північного потоку". Компанії належить 65% у спільному з "Силовими машинами" підприємстві "Сіменс технології газових турбін" та "Сіменс трансформатори".

Джерело видання, знайоме із ситуацією, розповідало, що щодо "Сіменс енергетики" розглядається викуп компанії менеджментом і продовження діяльності в країні під російським керівництвом.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.