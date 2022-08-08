Виробник безпілотників Bayraktar придбав ділянку для будівництва заводу в Україні, – посол

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів про хід реалізації плану з будівництва в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Завод буде будуватися. Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і надіслав її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу", – зазначив дипломат.

За його словами, власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку.

Компанія розробила проєкт самого заводу та "має намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні".

"І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", – наголосив Боднар.

Посол додав, що й до війни, і зараз сфера оборонних технологій є одним з драйверів українсько-турецьких відносин.

"Незважаючи на війну, наші компанії продовжують виконувати свої зобов'язання. Можливо, не в таких обсягах, як це було заплановано, але не залишають цю роботу, і це також показує, наскільки ми відповідальний партнер, який не лишає турецьку сторону на самоті зі своїми проблемами насамперед в постачанні тих речей, які потрібні для їхньої оборони", – підсумував він.

Як повідомлялося, у лютому Міноборони України оголосило про підписання угоди з Туреччиною щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar.