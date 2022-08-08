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Новини
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Виробник безпілотників Bayraktar придбав ділянку для будівництва заводу в Україні, – посол

bayraktar

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів про хід реалізації плану з будівництва в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Завод буде будуватися. Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і надіслав її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу", – зазначив дипломат.

За його словами, власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку.

Компанія розробила проєкт самого заводу та "має намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні".

"І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", – наголосив Боднар.

Посол додав, що й до війни, і зараз сфера оборонних технологій є одним з драйверів українсько-турецьких відносин.

"Незважаючи на війну, наші компанії продовжують виконувати свої зобов'язання. Можливо, не в таких обсягах, як це було заплановано, але не залишають цю роботу, і це також показує, наскільки ми відповідальний партнер, який не лишає турецьку сторону на самоті зі своїми проблемами насамперед в постачанні тих речей, які потрібні для їхньої оборони", – підсумував він.

Як повідомлялося, у лютому Міноборони України оголосило про підписання угоди з Туреччиною щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar.

Автор: 

завод (741) будівництво (2233) Туреччина (1118) Байрактар (34)


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Неделю тому назад... НЕДЕЛЮ ТОМУ НАЗАД!!! Чем таким неотложным занято наше правительство, если больше недели рассматривается соглашение о строительстве так необходимых нам эффективных боевых беспилотников? Что, зеленые мрази под управлением кремлевского агента Дерьмака, боитесь победы Украины над парашей и объективного расследования о сдаче юга Украины?
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08.08.2022 13:05 Відповісти
Тільки тримати в стороні єрмака: уб'є гебіст проект.
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08.08.2022 13:20 Відповісти
Опублікуйте ще координати цієї ділянки в ЗМІ.
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08.08.2022 13:44 Відповісти
На території України під час війни будувати будь який завод сенсу не має
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08.08.2022 14:15 Відповісти
Можна, але десь близько кордонів ЄС.
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08.08.2022 14:51 Відповісти
И вы думаете нам дадут так просто его построить?
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08.08.2022 14:35 Відповісти
Зеля бабоси любить, туркам самі ласі будівельні тендери віддавав, треба надіятись, що інвестнянь не дуже жадних призначив)
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08.08.2022 14:53 Відповісти
Речь не про зеленую шваль, а про красно-бело-синюю. Вы наверное забыли,что они обстреливают всю нашу территорию. Особенно связанные с оборонкой. А завод пресловутых Байрактаров они конечно обстреливать не будут, да?!
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08.08.2022 16:22 Відповісти

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