ДБР повідомило про підозру бізнес-спільникам ексміністра-втікача Захарченка

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Віталія Захарченка.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.

"Одним із таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи. До схеми був причетний серед інших і колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розслідування ДБР зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн грн кожен.

"Платежі оформлювались нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів було направлено на рахунки спільників Захарченка та передано замовнику готівкою.

Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах", – наголосили в Бюро.

Так, спільникам Захарченка повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

У ДБР нагадали, що в управління АРМА Державним бюро розслідувань передано майно Захарченка та наближених до нього осіб на суму 1,4 млрд грн, а також ініційовано питання щодо передачі майна в дохід держави.