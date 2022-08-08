Ціни на автогаз впали нижче 28 гривень за літр

За вихідні, з 5 до 8 серпня, низка українських мереж АЗС знизила ціни на автогаз у середньому автогаз здешевшав на 58 копійок, до 27,67 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на 0,63 грн зменшила ціни мережа SOCAR, на 0,74 грн – Shell.



У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,23 грн – до 27,36 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 0,59 грн, до 27,09 грн/л.



На 0,15-1 грн знизили ціни AMIC, "БРСМ-Нафта", VostokGaz, "Автотранс", Chipo й інші мережі.