Мінекономіки розробило методику визначення завданих Росією збитків для бізнесу

Міністерство економіки спільно з Фондом державного майна завершили розробку методики визначення збитків, завданих підприємствам внаслідок військової агресії РФ.

Як повідомляє пресслужба міністерства, наразі проєкт методики оприлюднений для обговорення на сайті Мінекономіки.

Цей порядок призначений для розрахунку суб’єктами господарювання розміру реальних збитків своєму майну внаслідок російського вторгнення, зокрема, йдеться про:

нерухоме та рухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, транспортні засоби, товарно-матеріальні запаси тощо, знищені або пошкоджені внаслідок бойових дій;

упущену вигоду, яку підприємство втратило через неможливість продовження діяльності;

розмір витрат, необхідних для відновлення майна та майнових прав, що зазнали руйнівного впливу внаслідок збройної агресії.

Згідно з проєктом документа, оцінка збитків здійснюватиметься незалежними експертами на підставі вихідних даних (документів підприємства, в яких містяться характеристики майна), результатів огляду постраждалого об’єкта (або фото-, відеоматеріалів, супутникових знімків), а також на основі даних про ринкову вартість подібного майна.

Для підтвердження факту знищення об’єктів внаслідок військової агресії підприємцям необхідно буде підготувати пакет документів.

"Збитки, визначені за методикою, можуть бути використані для відкриття кримінальних проваджень проти агресора, подання постраждалими суб’єктами господарювання заяв на компенсацію, а також для позовів до міжнародних судових інстанцій", – зазначається у повідомленні Мінекономіки.

Як повідомлялося, за оцінками Офісу президента, повна вартість прямих та непрямих збитків, завданих на сьогодні агресором Україні, сягає близько $1 трлн.