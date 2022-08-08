БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 656 2

Американська корпорація Boeing розширить бізнес в Україні

boeing

Український офіс американської корпорації Boeing (Boeing Ukraine) відкрив низку вакансій для ІТ-інженерів та менеджерів проектів.

Про це головний бухгалтер Boeing Ukraine LLC Надія Рибак-Сікорська повідомила у професійній мережі LinkedIn, передає Інтерфакс-Україна.

"Шановні українські інженери, для вас чудова новина! Boeing розширює бізнес в Україні та наймає багатьох інженерів та менеджерів проектів. Я закликаю вас долучатися до будівництва інженерного майбутнього в Україні та світі", – написала вона.

Згідно з оприлюдненою представницею компанії інформацією, Boeing Ukraine шукає фахівців на посади: service engineer, project manager (Design engineering of airplan interiors) High experienced structure&Payload design engineer.

Водночас на сайті материнської компанії ці вакансії не вказані, а претенденти в коментарях зазначають, що як мінімум одна з вакансій вимагає наявності дозволу на роботу в Польщі.

Український офіс Boeing (Boeing Ukraine) було відкрито у 2013 році.

Автор: 

робота (904) Boeing (244)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЖЕЛАТЕЛЬНО С ЭТИМ !)
показати весь коментар
08.08.2022 20:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 