Американська корпорація Boeing розширить бізнес в Україні

Український офіс американської корпорації Boeing (Boeing Ukraine) відкрив низку вакансій для ІТ-інженерів та менеджерів проектів.

Про це головний бухгалтер Boeing Ukraine LLC Надія Рибак-Сікорська повідомила у професійній мережі LinkedIn, передає Інтерфакс-Україна.

"Шановні українські інженери, для вас чудова новина! Boeing розширює бізнес в Україні та наймає багатьох інженерів та менеджерів проектів. Я закликаю вас долучатися до будівництва інженерного майбутнього в Україні та світі", – написала вона.

Згідно з оприлюдненою представницею компанії інформацією, Boeing Ukraine шукає фахівців на посади: service engineer, project manager (Design engineering of airplan interiors) High experienced structure&Payload design engineer.

Водночас на сайті материнської компанії ці вакансії не вказані, а претенденти в коментарях зазначають, що як мінімум одна з вакансій вимагає наявності дозволу на роботу в Польщі.

Український офіс Boeing (Boeing Ukraine) було відкрито у 2013 році.