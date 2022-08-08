Росія заблокувала сервіс Patreon, який відмовлявся йти з російського ринку

Роскомнагляд заблокував доступ до краудфандінгової платформи Patreon на території Росії.

Як свідчать дані реєстру забороненої інформації відомства, доступ обмежено до окремої сторінки на сайті Patreon на вимогу прокуратури РФ, пише російський Forbes.

За даними "Роскомсвободи", відомство заблокувало доступ до опублікованої на Patreon заяви студентського видання DOXA, де його редакція засудила розв’язану Росією війну проти Україні. Однак оскільки блокування здійснюється за протоколом HTTPS, у РФ недоступний весь сайт, пояснили в "Роскомсвободі".

Patreon дозволяє авторам контенту розповсюджувати його за платною підпискою: користувачі здійснюють щомісячні пожертвування в обмін на фото, відео та пости.

Як повідомлялося, у березні голова Patreon Джек Конте заявив, що одна з найбільших світових платформ для підтримки творців контенту, яка має тисячі російських підписників, продовжить роботу в Росії та отримувати комісію за свої послуги.

Він додав, що компанія також зробила все можливе, щоб підтримати Україну, відмовившись від плати за послуги для творців у цій країні, зазначивши, що їх "тисячі".

Patreon – інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість отримувати фінансову допомогу безпосередньо від їх аудиторії за системою підписок. За це платформа отримує від 5% до 12% зібраних творцями сум.