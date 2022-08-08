РНБО планує створити власне бюро санкційної політики
При Раді національної безпеки та оборони України пропонують створити Бюро санкційної політики.
Про це повідомляє пресслужба РНБО у Facebook.
Зазначається, що урядовий комітет у понеділок у режимі онлайн розглянув питання, які виникли під час опрацювання законопроєкту "Про засади санкційної політики України".
"Бюро санкційної політики згідно із законопроєктом є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, який координуватиме діяльність суб’єктів, що реалізують санкційну політику України", – наголосили в РНБО.
Також проєкт закону містить ряд суттєвих новацій, зокрема, у частині переліку та повноважень суб’єктів у сфері санкційної політики, суб’єктів внесення пропозицій щодо застосування, зміни або скасування санкцій, процедури коригування санкцій та інші.
У підготовці законопроєкту брали участь апарат РНБО, міжвідомча робоча група при Секретаріаті Кабміну у складі представників Офісу президента, Нацбанку, міністерств юстиції, закордонних справ, оборони, економіки, внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора.
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