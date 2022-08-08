"Харківські угоди": ДБР повідомило про підозру міністру оборони часів Януковича

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання "Харківських угод" сприяв РФ в окупації АР Крим.

Як повідомляє пресслужба ДБР, колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

В ДБР зауважують, що Єжель свого часу був Головнокомандувачем Військово-Морських Сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, однак погодив весь пакет документів для імплементації так завних "Харківських угод".

"Проєкти цих документів міністр оборони України погодив навіть не відвідавши засідання Кабінету міністрів 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту угоди Конституції та законам України", – зазначається у повідомленні.

Внаслідок підписання цих угод були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової присутності Росії на українські території та анексії АР Крим та міста Севастополя у 2014 році.

Читайте також: Бывший министр обороны при Януковиче получил статус беженца в Беларуси

Як повідомлялося, раніше у цій справі про підозру було повідомлено колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та колишнього очільника МЗС Костянтина Грищенка, їх оголосили у розшук, оскільки ексчиновники встигли виїхати з України.

У 2021 році про підозру у цій справі вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову.

До підписання угод також був причетний Руслан Демченко, який на той час працював у МЗС, а після обрання президентом Володимира Зеленського був призначений першим заступником секретаря СНБО. Зеленський звільнив його з цієї посади 25 липня 2022 року.

Так звані "Харківські угоди" були підписані 21 квітня 2010 року. Відповідно до цих домовленостей, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено до 2042 року. Низка українських та західних експертів зазначили, що ці події в подальшому сприяли анексії Криму.