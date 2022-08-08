Суд визнав банкрутом "Яблуневий дар"

Господарський суд Львівської області 3 серпня визнав банкрутом ТОВ "Яблуневий дар" і відкрив ліквідаційну процедуру.

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що у реєстр кредиторських вимог до боржника внесені зокрема вимоги:

ЗНВКІФ "Легран" – на 7,57 млрд грн як правонаступника вимог фінкомпанії "Інвестохіллс Веста";

ТОВ "ТБ Сад" – на 1,51 млрд грн;

компанії СFSIT, Inc – 1,035 млрд грн;

компанії Cargill Financial Services International – 1,34 млрд грн;

Ансіл Інвестмент Кампані – 654,3 млн грн;

Головного управління ДПС у Львівській області – на 29,8 млн грн.

Крім того, окремо до реєстру вимог кредиторів були включені вимоги ЗНВКІФ "Легран", які забезпечені заставою, – на 3,83 млрд грн.

Група T.B. Fruit львівського бізнесмена Тараса Барщовського, до якої входила компанія "Яблуневий дар", позиціонувалася як найбільший переробник фруктів і ягід в Україні та один з найбільших операторів світового ринку соку. Зараз ТОВ "Яблуневий дар" офіційно оформлено на офшор "Амеліана Холдинг Лтд" громадянина Люксембургу Рольфа Зегера.

Як повідомлялося, раніше бізнесмен російського походження Павло Фукс публічно заявляв, що викупив у Фонду гарантування борги компаній "Росава" та "Яблучний дар" перед неплатоспроможними банкми.

У жовтні 2018 року Фонд гарантування публічно повідомляв, що за місяць до визнання "Дельта Банку" неплатоспроможною група пов'язаних компаній ТОВ "Яблучний Дар"/ТОВ "Танк Транс" здійснила більше десяти операцій із заліку зустрічних вимог (т.зв. "схлопування") на загальну суму понад 100 млн євро. Відповідне "схлопування" своїх боргів перед "Дельта Банком" компанії із групи T.B. Fruit мотивували у т.ч. одержанням прав вимоги до "Дельта Банку" від Cargill.