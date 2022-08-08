Відтепер на YouTube можна переглядати відео з українськими субтитрами, – Мінцифри
На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, тепер можна дивитися оригінальний контент з усього світу з перекладом українською.
"На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською. Звертаємося з листами до компаній, ведемо переговори й досягаємо результатів", – зазначив він.
Як повідомлялося, у липні соціальна мережа LinkedIn стала доступною українською мовою.
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