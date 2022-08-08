Кабмін ліквідував Раду з питань економічного розвитку
Кабінет міністрів ліквідував Раду з питань економічного розвитку України.
Про це йдеться в постанові №871 від 5 серпня.
Зокрема, уряд визнав таким, що втратив чинність, рішення Кабміну №265 від 8 квітня 2020 року "Про створення Ради з питань економічного розвитку України".
Як повідомлялося, 8 квітня 2020 року Кабмін створив Раду з питань економічного розвитку як тимчасовий консультативно-дорадчий орган під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль