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Кабмін ліквідував Раду з питань економічного розвитку

кабмин

Кабінет міністрів ліквідував Раду з питань економічного розвитку України.

Про це йдеться в постанові №871 від 5 серпня.

Зокрема, уряд визнав таким, що втратив чинність, рішення Кабміну №265 від 8 квітня 2020 року "Про створення Ради з питань економічного розвитку України".

Як повідомлялося, 8 квітня 2020 року Кабмін створив Раду з питань економічного розвитку як тимчасовий консультативно-дорадчий орган під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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