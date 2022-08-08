Фонд гарантування виставив на продаж кредити групи "АвтоКрАЗ" на 235 мільйонів

23 серпня 2022 року в системі "Prozorro.Продажі" відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ "Промінвестбанк" прав вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У заставі за ними, зокрема, такі активи у Полтавській області:

будівля котельні загальною площею 5,2 тис. кв. м;

рамно-кузовний корпус загальною площею 45,7 тис. кв. м;

виробничий корпус площею понад 10 тис. кв. м.

Крім того, у забезпеченні за кредитами перебувають товари та обладнання, у тому числі: вантажні автомобілі та запасні частини, виробниче устаткування, меблі, майнові права на грошові кошти та цінні папери (акції українських емітентів).

Сума заборгованості за кредитами складає 235,3 млн грн, заборгованість прострочено більш як на 11 років.

Початкова ціна продажу становить 235,3 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни, а після того, як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну. Участь в аукціоні можуть узяти юридичні та фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів неплатоспроможних банків, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.

Як випливає з матеріалів Фонду і даних судового реєстру, йдеться про заборгованість групи "АвтоКрАЗ".