Компанія російського ексміністра захопила активи українського холдингу "Агротон" на Луганщині
Представники російського ВАТ "Фірма "Агрокомплекс" ім.Н.І. Ткачова" 21 травня "заарештували" всі активи Agroton Public Limited, материнської компанії українського агрохолдингу "Агротон", розташовані в Луганській області.
Про це йдеться у заяві українського холдингу на Варшавській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Керівництво Agroton Public Limited звернулося до правоохоронних органів із запитом дати правову оцінку та притягнути до відповідальності осіб, які брали участь у захопленні активів компанії", – йдеться у повідомленні.
Раніше голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що два найпотужніші підприємства регіону – "Нібулон" та "Агротон" – майже завершили збирання врожаю, проте майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю вивезло російське підприємство.
Як відомо, основним акціонером російського АТ "Фірма "Агрокомплекс" ім. Н.І. Ткачова" є колишній глава Кубані та керівник Мінсільгоспу Росії Олександр Ткачов є, йому належить 77,5 акцій компанії.
Під час роботи чиновником Ткачов не згадувався в опублікованих офіційних документах компанії, а "Агрокомплекс" своїх бенефіціарів не розкривав. У 2018 році він не увійшов до нового складу уряду РФ, після чого був обраний головою ради директорів "Агрокомплексу" та став контролюючим власником компанії. Ткачов з 2014 року перебуває у санкційному списку Євросоюзу.
Агрохолдинг "Агротон" працює на ринку України з 1992 року та спеціалізується на вирощуванні зернових та олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва. Земельний банк "Агротону" до повномасштабного російського вторгнення становив близько 110 тис. га у Луганській та Харківській областях. Групі належить дві птахофабрики у Луганській області.
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