Реєстрації вживаних авто почали падати після скасування пільг

У липні український автопарк поповнили майже 45,8 тис. вживаних легкових авто, що на 16% менше, ніж торік.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Із цієї кількості: 10% випало на автомобілі віком до 5 років, 15% склали легковики від 6 до 10 років, а 75% авто були виготовлені більше 10 років тому.

Найбільшу кількість реєстрацій вживаних машин, що в липні перейшли на українські номери, було оформлено у Львівській області – 14% від загальної кількості. Волинську реєстрацію отримали 11% авто. Третій результат у Рівненської області – 8% реєстрацій розмитнених легкових авто з пробігом.

Упродовж липня українці найчастіше реєстрували такі ввезені з-за кордону вживані авто:

Volkswagen Passat – 2,8 тис. штук;

Volkswagen Golf – 2,7 тис. штук;

Renault Megane – 2,2 тис. штук;

Skoda Octavia – 1,7 тис. штук;

Ford Focus – 1,3 тис. штук.

Усього з початку цього року на українську реєстрацію перейшли 310,2 тис. б/в легкових авто, що майже на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року.