Суд скасував плату за паркування на столичних муніципальних парковках
У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".
Як повідомляє пресслужба Київської державної міської адміністрації (КМДА), ці зміни відображені у додатку "Київ Цифровий", а інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.
"Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває", – пояснили в КМДА.
Водночас влада міста закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях, адже за порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, які ніхто не скасовував.
В КМДА обіцяють завчасно повідомили перед тим, як плату за паркування відновлять.
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