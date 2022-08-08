Суд скасував плату за паркування на столичних муніципальних парковках

У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".

Як повідомляє пресслужба Київської державної міської адміністрації (КМДА), ці зміни відображені у додатку "Київ Цифровий", а інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

"Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває", – пояснили в КМДА.

Водночас влада міста закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях, адже за порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, які ніхто не скасовував.

В КМДА обіцяють завчасно повідомили перед тим, як плату за паркування відновлять.