Німеччина змінила правила перебування для українських біженців
Федеральна рада Німеччини оприлюднила рішення про зміну правил перебування на території країни для громадян України з 1 вересня 2022 року.
Згідно з рішенням німецького уряду, з 1 вересня для громадян України розпочеється облік часу перебування у країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зокрема, враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.
При цьому українці, які прибудуть на територію Німеччини після 1 вересня 2022 року, також матимуть змогу легально перебувати в країні протягом 90 днів без необхідності подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту.
Реєстрацію для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни.
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