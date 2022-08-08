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Німеччина змінила правила перебування для українських біженців

біженці,німеччина

Федеральна рада Німеччини оприлюднила рішення про зміну правил перебування на території країни для громадян України з 1 вересня 2022 року.

Згідно з рішенням німецького уряду, з 1 вересня для громадян України розпочеється облік часу перебування у країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.

При цьому українці, які прибудуть на територію Німеччини після 1 вересня 2022 року, також матимуть змогу легально перебувати в країні протягом 90 днів без необхідності подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту.

Реєстрацію для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни.

Автор: 

біженці (707) Німеччина (1888) переселенці (466)


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Дивно бо це стандартна процедура. Мучаюсь у сумнівах - що ж там могло бути по іншому?
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08.08.2022 17:43 Відповісти

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