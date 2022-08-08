Литовська компанія CyberCare відкриває офіс у Львові

Литовська компанія CyberCare, яка розробляє автоматизовані інструменти спілкування та надає сервісну підтримку для клієнтів у сфері кібербезпеки, відкриває офіс у Львові.

Про це повіомляє DOU.

CyberCare – компанія з головним офісом у Вільнюсі, яка забезпечує сервісну підтримку клієнтів, що працюють в галузі кібербезпеки. CyberCare, зокрема, розробляє автоматизовані інструменти, як-от чат-боти, що допомагають спілкуватися з користувачами.

У Львові литовська компанія на початковому етапі планує найняти 10 спеціалістів, а до кінця наступного року – розширити штат до 100 людей.

"На старті ми плануємо залучити спеціалістів з клієнтської підтримки, а інших кандидатів – програмістів, розробників тощо – шукатимемо за потребою", – уточнили в компанії.

Директор CyberCare Дайніус Ванагас, говорячи про розвиток в Україні, зазначив, що її обрали невипадково – "там багато молодих освічених людей, і там сконцентровані необхідні компетенції". Крім того, у компанії наголошують на важливості підтримки "друзів, які також борються за нашу свободу, а зайнятість людей у ​​зоні бойових дій сприяє економіці України".

"CyberCare певний час мала контакти та співпрацю у Львові. Крім того, Львів – це місто молодих та ініціативних людей, які нам потрібні. Є багато конкурентоспроможних спеціалістів, які шукають перспективу міжнародної кар’єри у Львові", – додали DOU в компанії.

Зараз у CyberCare працює понад 420 спеціалістів. Компанія має філії у Вільнюсі та Каунасі й обслуговує клієнтів продуктів кібербезпеки з усього світу.