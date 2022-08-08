Шмигаль назвав пріоритети при підготовці держбюджету на 2023 рік

Пріоритетами державного бюджету на 2023 рік має стати збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних Сил України та соціальна підтримка людей.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками обговорення основних напрямків проєкту держбюджету з командою Міністерства фінансів.

"Проєкт бюджету пишемо з огляду на вимоги воєнного часу: збереження основних воєнних та соціальних видатків, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки", – зазначив Шмигаль.

Водночас голова уряду доручив Мінфіну дослідити витрати держбюджету, особливо ті, що стосуються державних органів влади.

Як повідомлялося, народні депутати від "Слуги народу" пропонують внести зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік", збільшивши видатки на оборону на 270,18 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

У випадку прийняття законопроєкту видатки державного бюджету у 2022 році перевищать 2,63 трильйона гривень, у тому числі видатки загального фонду – 2,2 трильйона гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету зросте до 1,09 трильйона гривень, що співставно із усіма видатками держбюджету на рік, які планувалися до початку повномасштабної війни.

За даними Міноборони, за липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн після 63 млрд грн у червні та 65,2 млрд грн – за травень. При цьому минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони в цілому було закладено 130 млрд грн.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що уряд України не може використовувати грантові і кредитні кошти західних партнерів на військові потреби. Тому в умовах зростання видатків на оборону та падіння податкових надходжень виникає потреба у фінансування дефіциту держбюджету за допомогою викупу облігацій уряду Національним банком.