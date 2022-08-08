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Мінцифри почало приймати заявки на безоплатне навчання у сфері ІТ

іт,іт-експорт

Міністерство цифрової трансформації розпочало прийом заявок на безоплатне навчання IT-спеціальностей в рамках третього етапу освітнього проекту ІТ Generation.

Як повідомляє пресслужба міністерства, заявку можна подати протягом двох тижнів на платформі проєкту, де потрібно обрати школу та освітню програму.

Потім потрібно перейти на сайт школи та подати заявку.

Водночас у Мінцифри звертають увагу, що відбір студентів буде проводити школа, в тому числі шляхом тестування та співбесіди.

Очікується, що отримати нову кваліфікацію зможуть близько тисячі українців 21-60 років, які ніколи раніше не навчались ІТ-спеціальностей та не мають досвіду роботи в цій сфері. Також рекомендоване знання англійської мови на рівні від В1.

Тривалість навчання складе 2-6 місяців залежно від навчальної програми.

Навчатися можна буде за такими ІТ-напрямами:

  • технічні: FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python, Blockchain;
  • нетехнічні: Project/Product Management; UI/UX Design; Business Analysis; HR/Recruiting; Digital Marketing.

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заява (6) освіта (225) IT-індустрія (323) ІТ-індустрія (547) Мінцифри (821)


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