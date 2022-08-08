Влада Литви відновила роботу заводу російського "Єврохіма" під зовнішнім управлінням

Литовський завод з виробництва добрив Lifosa (входить до російської групи "Єврохім") відновлює роботу після майже чотиримісячної перерви під контролем тимчасового адміністратора.

Про це виконувач обов'язків гендиректора підприємства Регвіта Івановене повідомила національній телерадіокомпанії LRT, передає російський Інтерфакс.

За її словами, із 7 серпня запрацював цех сірчаної кислоти, з 8 серпня розпочинається випуск фосфорних добрив. Крім того, підготовлені до запуску цеху амофосу та кормових фосфатів, моноамонійфосфату та карбамоілфосфату. Очікується, що у серпні завод відновить діяльність на 60-70%.

"У нас багато викликів, пов'язаних як з реалізацією, так і з придбанням сировини, ми мали дуже швидко переорієнтуватися, все ще шукаємо покупців і створюємо свою нову історію з прямими продажами, а також з постачальниками сировини. Це вирішується не за один день, тому виклики ще будуть", – казала Івановені.

За даними профспілки підприємства, поки що на роботу вийде до 80% персоналу, а згодом повернеться і решта.

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Перебої в діяльності Lifosa почалися після того, як Євросоюз 9 березня запровадив санкції проти російського мільярдера Андрія Мельниченка, який згодом переоформив бізнес на дружину. Після цього рахунки заводу було заарештовано.

Мельниченко потрапив під санкції ЄС 9 березня як особа, наближена до Кремля. Він був присутній на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 24 лютого, на якій той пояснював своє рішення напасти на Україну.

У середині березня МЗС Литви, яке контролює застосування міжнародних санкцій у країні, дозволило заводу використовувати частину коштів для розрахунків із працівниками, за комунальні послуги та з державною податковою інспекцією.

10 квітня діяльність литовського хімзаводу було зупинено. З 24 травня на підприємстві діє тимчасовий адміністратор, завдання якого – забезпечити роботу заводу без порушення міжнародних санкцій.