Зовнішньої підтримки недостатньо для припинення витрачання резервів Нацбанку, – Рожкова

Фінансова підтримка всього світу, незважаючи на її безпрецедентність, поки що недостатня для того, щоб утримувати незмінними міжнародні резерви України.

Про це сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на онлайн-зустрічі Європейської Бізнес Асоціації, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Рожкової, з початку військового стану НБУ продав трохи більше $14 млрд із резервів країни, а в період з початку року ця цифра перевищує $16 млрд, тоді як Україна отримала від міжнародних партнерів $13,7 млрд.

"Звичайно, у нас є величезна надія на експорт зерна, який зараз відбувається, що він допоможе нам покращити ситуацію. Однак війна сьогодні вже демонструє затяжний характер. Ми розуміємо, що нам необхідно мати джерела фінансування, тому ми дуже акуратні щодо наших резервів", – зазначила Рожкова.

Вона наголосила, що заходи, які вживає НБУ, демонструють позитивний результат. Наприклад, останнє рішення прив'язати гривню до ринкового курсу долара вже показало, що тиск на резерви знижується. Якщо до цього моменту банки в середньому купували $100 млн у власну позицію через компенсацію розрахунків за картками тощо, то після 22 липня ця сума скоротилася майже в три рази. Якщо до 21 липня клієнтські операції були дефіцитними та попит на валюту з боку клієнтів перевищував пропозицію на $60 млн щодня, то після цього рішення вже видно позитивне сальдо. Нехай невелика, проте вона вже є і вже видно збільшення продажу експортного виторгу, додала Рожкова.

За словами Рожкової, економіка країни поступово пристосовується, змінюючи якісь пріоритети. Багато підприємств переходять на державні замовлення, які забезпечують стратегічні потреби держави. Економіка працює, і в цьому велика заслуга та великий внесок банківської системи, яка з початку війни не зупинялася ні на хвилину і тим самим дала можливість підприємствам та населенню здійснювати всі необхідні розрахунки, наголосила перша заступниця голови НБУ.