Goldman Sachs знизив прогноз цін на нафту

Аналітики Goldman Sachs Group знизили свої найближчі прогнози щодо цін на нафту.

Раніше банк очікував ціну в $140 на Brent у третьому кварталі, але тепер прогнозує $110 і зі $130 до $125 – за підсумками четвертого, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.

Прогноз на 2023 рік банк залишив без змін – $125 за барель.

Аналітики банку пояснюють зниження великою кількістю чинників, що викликають занепокоєння, включно побоюваннями з приводу рецесії, коронавірусними локдаунами в Китаї, кризою китайського сектору нерухомості, а також публікацією даних про стратегічні запаси нафти в США.

"Ми продовжуємо очікувати, що ринок нафти залишиться в стані неприйнятного дефіциту за поточних цін", – йдеться у звіті.

"Ціни на нафту різко злетіли в перші місяці 2022 року після вторгнення Росії в Україну, а потім знизились у червні, коли занепокоєння глобальним уповільненням набрали обертів. Висока інфляція спонукала центральні банки, включно з Федеральною резервною системою, підвищити процентні ставки, інвестори припускають, що в цьому півріччі їх очікують додаткові підвищення", – нагадали в Bloomberg.

Як повідомлялося, у липні країни-члени Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти РФ, який включає заборону на імпорт російського золота та заморожування активів "Сбєрбанку".

Водночас Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши проведення операцій, пов'язаних з експортом сільськогосподарської продукції та нафти з Росії до третіх країн.