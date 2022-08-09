"Укрпошта" за липень виплатила пасажирам евакуаційних потягів більше 10 мільйонів

У липні 4,5 тис українців, які евакуювалися з зони проведення бойових дій, отримали через "Укрпошту" грошову допомогу від держави. Поштовий оператор виплатив 10,4 млн грн для пасажирів евакуаційних потягів з Покровська та Запоріжжя.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Виплати проводилися у приміщеннях залізничних вокзалів Львову, Дніпра, Олександрії та Кропивницького. Майже 70% усіх виплат за липень було здійснено у Львові.

Тимчасові мінівідділення, які "Укрпошта" облаштувала в травні в приміщення центральних залізничних вокзалів міст, куди найбільше евакуюються українці зі Сходу та Півдня України, працюють в рамках спільного проєкту з "Укрзалізницею", Офісом президента, Міністерством інфраструктури, Міністерством соціальної політики та Міністерством цифрової трансформації.

До моменту прибуття чергового евакуаційного потягу "Укрпошта" організовує видачу коштів згідно із відомостями, які формують під час рейсу працівники "Укрзалізниці". З початку проекту працівники "Укрпошти" прийняли пасажирів 155 потягів.

У рамках ініціативи "Укрпошта" вже виплатила близько 30 млн грн грошової допомоги більш як 12 тис. пасажирам евакуаційних потягів.