США виділять Україні додаткові $4,5 мільярда

США нададуть додаткові $4,5 млрд уряду України, довівши його загальну бюджетну підтримку після лютневого вторгнення Росії до $8,5 млрд.

Про це повідомило Агентство США з міжнародного розвитку, передає Reuters.

Фінансування, узгоджене з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надходитиме до уряду України траншами, починаючи з виплати $3 млрд у серпні, повідомило Агентство міжнародного розвитку USAID.

Це слідує за попередніми переказами в розмірі $1,7 млрд в липні та $1,3 млрд у червні, повідомляє USAID. Вашингтон також надав мільярди доларів на військову підтримку та підтримку безпеки. Раніше Пентагон оголосив про пакет допомоги на озброєння на $1 млрд.

Загалом цього року США надали Україні понад $18 млрд.

Нові бюджетні кошти мають допомогти українському уряду підтримувати основні функції, включно з соціальною та фінансовою допомогою населенню, дітям з особливми потребами та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

За оцінками українських чиновників, через витрати на війну та зменшення податкових надходжень країні загрожує фінансовий дефіцит у розмірі $5 млрд на місяць, або 2,5% довоєнного валового внутрішнього продукту. Економісти кажуть, що це збільшить річний дефіцит України до 25% ВВП порівняно з 3,5% до війни.

За оцінками Світового банку, до кінця 2023 року 55% ​​українців житимуть у бідності через війну та велику кількість переміщених осіб, порівняно з 2,5% до початку війни.

Агентство США з міжнародного розвитку заявило, що бюджетна підтримка США дозволила українському уряду підтримувати подачу газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури та доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам.

Кошти також виплатили медичним працівникам, вчителям та іншим державним службовцям.

USAID повідомило, що Світовий банк разом із сторонніми наглядовими органами, які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку, впровадили в український уряд надійні запобіжні заходи, щоб переконатися, що кошти спрямовуються туди, куди вони призначені.

"Ця економічна допомога має вирішальне значення для підтримки українського народу, який захищає свою демократію від неспровокованої агресивної війни Росії", – заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен у заяві, наданій Reuters.