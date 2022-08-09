Україна очікує нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії восени, – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очікує на наступний пакет санкцій Євросоюзу проти РФ уже восени, після відновлення активного політичного сезону в ЄС.
Про це він заявив у ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.
"Зараз у ЄС така пауза у серпні. Це не означає, що зовсім виключилися наші партнери і робота зупинилася, але на наступний пакет санкцій ми очікуємо вже восени, після відновлення активного політичного сезону в Європейському Союзі", – сказав міністр.
Він не став коментувати деталі нового пакета санкцій, наголосивши при цьому, що Україна має "чітке розуміння, що вона пропонує партнерам і що хоче там бачити".
"Ми вже активно попрацювали з державами, нашими друзями в Європейському Союзі для того, щоб вони внесли відповідні пропозиції. Далі буде переговорний процес, за результатами якого буде пакет", – зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, Європейський Союз подовжив економічні санкції, запроваджені внаслідок військової агресії РФ проти України, ще на пів року до 31 січня 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль