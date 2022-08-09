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Україна очікує нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії восени, – Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очікує на наступний пакет санкцій Євросоюзу проти РФ уже восени, після відновлення активного політичного сезону в ЄС.

Про це він заявив у ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Зараз у ЄС така пауза у серпні. Це не означає, що зовсім виключилися наші партнери і робота зупинилася, але на наступний пакет санкцій ми очікуємо вже восени, після відновлення активного політичного сезону в Європейському Союзі", – сказав міністр.

Він не став коментувати деталі нового пакета санкцій, наголосивши при цьому, що Україна має "чітке розуміння, що вона пропонує партнерам і що хоче там бачити".

"Ми вже активно попрацювали з державами, нашими друзями в Європейському Союзі для того, щоб вони внесли відповідні пропозиції. Далі буде переговорний процес, за результатами якого буде пакет", – зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, Європейський Союз подовжив економічні санкції, запроваджені внаслідок військової агресії РФ проти України, ще на пів року до 31 січня 2023 року.

Автор: 

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