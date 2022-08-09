Додаткові виплати отримають 10 тисяч переселенців, – Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики уклало Меморандум про взаєморозуміння з Відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації ACTED для надання грошової допомоги українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій, та які подали заявку на її отримання через платформу "єДопомога".

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Відповідно до документу, підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10 тисяч людей із числа найбільш вразливих груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою на три місяці.

На початковому етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

У Мінсоцполітики додали, що сторони оцінили підписання Меморандуму як успішний старт подальшої довготривалої співпраці та досягли домовленостей вивчити можливості розширення напрямів спільних програм.