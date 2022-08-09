Російський "Аерофлот" почав розбирати літаки на запчастини через санкції, – Reuters (оновлено)

Російські авіакомпанії, зокрема "Аерофлот", почали розбирати літаки, щоб забезпечити інші лайнери запчастинами, які вони більше не можуть купувати за кордоном через санкції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в авіаційній галузі.

Агентство зауважує, що авіаційні експерти попереджали, що російським авіакомпаніям доведеться вдатися до такої практики, але наразі вже зафіксовано перші конкретні приклади цього явища, відомого як "канібалізація" флоту.

Так, принаймні один російський літак Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350, які експлуатує "Аерофлот", вже розбирають на запчастини, стверджує джерело агентства. При цьому співрозмовник уточнив, що Airbus A350 – майже новий.

Крім того, за даними джерел агентства, "Аерофлот" вже почав використовувати кілька літаків Boeing 737 і Airbus A320 у якості донорів запчастин для інших своїх літаків цих моделей.

Це явище також поширюється на зібрані в Росії літаки, які мають багато комплектуючих іноземного виробництва. Зокрема, з одного із зібраних в Росії літака Sukhoi Superjet зняли двигун, щоб інший Superjet міг продовжити літати.

Співрозмовник агентства у західній авіаційній промисловості назвав "лише питанням часу" строки, коли російські літаки будуть канібалізовані. Крім того, новіші покоління реактивних літаків - A320 neo, A350 і Boeing 737 MAX і 787 – містять технології, які необхідно постійно оновлювати.

Західні джерела повідомили, що протягом року після набрання чинності санкціями зберегти сучасні реактивні літаки навіть для розвиненої та компетентної інженерної бази Росії буде "викликом".

Близько 80% флоту "Аерофлоту" складається з літаків Boeing і Aerobus. Згідно з підрахунками Reuters на основі даних Flightradar24, близько 50 літаків "Аерофлоту" або 15% його парку, включно з реактивними літаками, які перебувають під санкціями, не злітали з кінця липня.

Зокрема, три з семи Airbus A350, які експлуатує "Аерофлот", включно з одним, який зараз розбирають на запчастини, не злітали близько трьох місяців.

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Як повідомлялося, розроблена Мінтрансом Росії стратегія розвитку російської авіагалузі до 2030 року передбачає зниження пасажиропотоку на тлі скорочення парку іноземних літаків внаслідок "канібалізації" наявного флоту через відсутність сертифікованих запчастин.

Загалом у Росії, за даними Мінтрансу, експлуатуються 1287 літаків (включаючи вантажні, приватні та державіацію), з них на 20 квітня у російському реєстрі було зареєстровано 1140 суден, лише 470 з них вироблено в Росії чи колишньому СРСР. На літаках іноземного виробництва та російському SSJ100, на якому зараз встановлені іноземні двигуни, агрегати та комплектуючі, перевозиться понад 90% пасажирів до РФ.

Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing тимчасово припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.