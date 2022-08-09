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Новини
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Суд арештував корпоративні права "Карпатнафтохіму" на понад 2 мільярди

карпатнафтохім

Суд наклав арешт на корпоративні права підприємства, пов’язаного з компаніями РФ, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, службові особи підприємства – одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, упродовж 2017-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн.

"При цьому вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн з метою їх легалізації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та у взаємодії з Державною податковою службою України.

В Офісі генпрокура не називають компанію, чиї активи були арештовані, водночас, як пише liga.net, ілюстрація, яку додали правоохоронці до повідомлення, містить зображення центрального офісу ТОВ "Карпатнафтохім".

"Карпатнафтохім" створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником "Карпатнафтохіму" раніше був російський "Лукойл", зараз – нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у "Лукойлу" після того, як він потрапив під санкції.

Після початку російського вторгнення "Карпатнафтохім" зупинив роботу.

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арешт (853) росія (14400) суд (3337) Карпатнафтохім (26)


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В новині треба було зазначити, що цей Мамедов з "ЛукОйл" - це рідний тато Мамедова, який був заступником Генерального прокурора України з питань АР Крим.
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09.08.2022 12:52 Відповісти
Тато відправив синка наглядати саме за цим, що все було із заводом чікі чікі.А той по дорозі почав" розважатись" хабарями вперед брата Єрмака.
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09.08.2022 16:38 Відповісти
А ще можна додати статтю: фінансування тероризму.
Чомусь її при Порошенко частенько застосовували і де потрібно, і де не потрібно.
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09.08.2022 19:51 Відповісти

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