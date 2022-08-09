Найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

Середня ціна на скраплений газ 9 серпня у мережах АЗС "Привату" ("Укрнафта", "Авіас" та інші) знизилася на 24-40 копійок до 26,85 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,31 грн і 0,08 грн – до 27,67 і 27,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,2-1,24 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Слід зазначити, що наразі найдешевше газ реалізує столична мережа "Авантаж 7" – за 25,95 грн/л.