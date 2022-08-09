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Новини
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Росія звинуватила Україну у зупинці транзиту нафти до Угорщини (оновлено)

укртранснафта

Російська "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня.

"Транснєфть" стверджує, що не змогла сплатити за послуги транзиту через санкції Євросоюзу, пише російський "Коммерсант".

Цим нафтопроводом сировина надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Згодом "Транснєфть" у пресрелізі на своєму сайті заявила, що перевела кошти за перекачування нафти через Україну, але "Газпромбанк", який обслуговує платежі, повернув їх назад, пояснивши це обмеженнями, передбаченими "сьомим" пакетом санкцій Євросоюзу.

У російські компанії стверджують, що через відсутність оплати за свої послуги "Укртранснафта" припинила транспортування нафти.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців.

Водночас ембарго не поширюється на імпорт нафти до ЄС трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, "Укртранснафта" та російська "Транснефть" у грудні 2019 року уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яким його дія продовжена на десять років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами.

Автор: 

нафта (4846) росія (14400) Укртранснафта (314) Транснафта (85)


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Топ коментарі
+19
украина здесь непричем. Пускай Орбан сядет за стол переговоры с нефтепроводом и дагаварится. А Украина будет посредником.
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09.08.2022 14:21
+14
ні, перш за все не оплатила вартість прокачки. А причини вже нікого не цікавлять.

Якби касапи не розбомбили Кременчугський НПЗ - могли би заплатити бартером нафтою. А так - їхня нафта нікому не потрібна.
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09.08.2022 14:28
+10
повір, залишити НПЗ без нафти й зупинити його - це страшенна втрата грошей для йовбиків. Тут їм не до виїбосів тепер
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09.08.2022 18:54
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Какиеваши даказательства? Нефтепровод мог остановиться только потому что рашка его обстреляла и повредила
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09.08.2022 14:19 Відповісти
ні, перш за все не оплатила вартість прокачки. А причини вже нікого не цікавлять.

Якби касапи не розбомбили Кременчугський НПЗ - могли би заплатити бартером нафтою. А так - їхня нафта нікому не потрібна.
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09.08.2022 14:28 Відповісти
украина здесь непричем. Пускай Орбан сядет за стол переговоры с нефтепроводом и дагаварится. А Украина будет посредником.
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09.08.2022 14:21 Відповісти
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09.08.2022 14:35 Відповісти
Хай Орбан заплатить... візьме у рашці за щоку *******, а нам дасть евро.
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09.08.2022 14:36 Відповісти
Абсолютно правильное отношение у Украины к Венгрии и России!
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09.08.2022 14:55 Відповісти
Ампри чем тут "отношение"? Ты бесплатно на такси возишь пассажиров?
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09.08.2022 14:58 Відповісти
Помните, как Орбан и его министр иностранных дел орали, что не пустят транзит военных грузов через Венгрию. А потом, резко в один день разрешила! Поняли, что земля не имеет форму чемодана..
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09.08.2022 14:56 Відповісти
Тепер зможуть спокійно блокувати.
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09.08.2022 15:20 Відповісти
повір, залишити НПЗ без нафти й зупинити його - це страшенна втрата грошей для йовбиків. Тут їм не до виїбосів тепер
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09.08.2022 18:54 Відповісти
ну все вірно - нема грошей, нема послуги. ЩО не так?
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09.08.2022 17:55 Відповісти
Классика жанра: Деньги сегодня - стулья завтра.
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09.08.2022 19:46 Відповісти
Венгерам пора забыть про российскую нефть и начать делать контракты по закупке нефти из других стран. Раньше начнут-раньше получат. Европе и Украине пора готовится жить без российских нефти и газа-ведь это неизбежно. И чем раньше приготовимся-тем лучше. Россия еще нескоро станет нормальной страной(если вобще это возможно)-поэтому никаких покупок у рпашки!
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09.08.2022 21:37 Відповісти
Шо, зря жопу лизали раизе? Столько труд
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09.08.2022 21:55 Відповісти
Це не ми!😁😄😃😀🙂🙃😃
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10.08.2022 06:01 Відповісти
ПиСи. А тепер доведіть, що це ми!😁😄😃
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10.08.2022 06:03 Відповісти
ДРУЖБА?
Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами. Джерело: https://biz.censor.net/n3359553
В України є унікальна можливість підписати з росією Додаткову Угоду передбачивши:
1. Мінімальний об'єм прокачки нафти, за мінімум має бути взята цифра закладене в технічній документації нафтопроводу як максимальна на момент введення в експлуатацію.
2.Передплата щомісяця в розмірі 70% від плану прокачки, 30% протягом 3 календарних днів після закінчення місяця.
3.В разі невиконання Додаткової Угоди росією, гарантом сплати визнається Угорщина яка сплачує борг та штрафні санкції в розмірі 20% за кожен день прострочення платежу.

Якби ,скажімо так, мене пан Зеленський , мій Президент України наділив такими повноваженнями, 100% це було б виконано.
Однак!
Там кіпа корупційних менеджерів і в Укртранснафті і головне в Нафтогазі, впевнений - хтось наб'є кармани з цих чиновників і інтереси України будуть продані!
Не так?
Слава Україні!
Героям Слава!
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10.08.2022 08:57 Відповісти

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