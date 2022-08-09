Росія звинуватила Україну у зупинці транзиту нафти до Угорщини (оновлено)

Російська "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня.

"Транснєфть" стверджує, що не змогла сплатити за послуги транзиту через санкції Євросоюзу, пише російський "Коммерсант".

Цим нафтопроводом сировина надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Згодом "Транснєфть" у пресрелізі на своєму сайті заявила, що перевела кошти за перекачування нафти через Україну, але "Газпромбанк", який обслуговує платежі, повернув їх назад, пояснивши це обмеженнями, передбаченими "сьомим" пакетом санкцій Євросоюзу.

У російські компанії стверджують, що через відсутність оплати за свої послуги "Укртранснафта" припинила транспортування нафти.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців.

Водночас ембарго не поширюється на імпорт нафти до ЄС трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, "Укртранснафта" та російська "Транснефть" у грудні 2019 року уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яким його дія продовжена на десять років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами.