На пунктах пропуску у Львівській області хочуть запровадити електронну чергу

На пунктах пропуску у Львівській області планують запровадити електронну чергу та облаштувати майданчики тимчасового відстою для вантажівок.

Про це повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Юрій Бучко на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз в Україні запущено єдиний пілотний проект – це в Закарпатській області. Там вона (е-черга, – ред.) працює в тестовому режимі. Наступним об'єктом, напевно, стане "Краковець", – сказав Бучко.

За словами Бучка, на кожному пункті пропуску в області будують майданчики для відстою вантажних транспортних засобів, що є першим кроком для електронної черги.

"Машина заїжджає, отримує квиток, вона має вже свій номер, на табло при виїзді буде видно, коли слід виїжджати. Але це поки лише плани. Зараз ми робимо місця для відстою, які надалі служитимуть майданчиками для електронної черги", – уточнив Бучко.

Він також додав, що е-черга буде платною. При цьому він висловив припущення, що на пункті пропуску "Краківець" вона почне працювати восени поточного року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів підтримав ініціативу запуску експериментального проєкту "Електронна черга перетину кордону" в грудні 2021 року.