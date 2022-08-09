Власники прив’язаних до зростання ВВП облігацій України погодились на відстрочку виплат

Утримувачі приблизно 91% умовної вартості ВВП-варрантів України погодились на пропозицію українського уряду про відстрочку виплат та перегляд умов за цими цінними паперами.

Загалом у зборах, на яких розглядалося це питання, взяли участь власники близько 93% ВВП-варрантів України, що перебувають в обігу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідно… необхідний кворум було досягнуто, і Україна отримала необхідні згоди на користь Надзвичайного рішення", – наголошується у біржовому повідомленні за підсумками зборів.

Згідно з ним, ці результати є попередніми, а остаточні результати будуть оголошені Україною після зборів 10 серпня, на яких буде розглянута також пропозиція про відстрочку виплат за єврооблігаціями країни та євробондами держкомпаній, розміщеними під держгарантії.

Крайній термін голосування щодо них – о 17:00 за нью-йоркським часом у вівторок, 9 серпня. Для отримання згоди на відстрочку виплат необхідна підтримка понад 2/3 власників єврооблігацій усіх випусків та понад 50% – кожного випуску.

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Як повідомлялося, 20 липня Україна офіційно звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Щодо ВВП-варрантів було запропоновано добровільно відкласти на 14 місяців виплати за ними, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році 0,5% ВВП за 2023 рік, продовжити термін обігу цих інструментів на рік і одночасно дати право Україні повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках. З урахуванням продовження терміну обігу ВВП-варрантів на рік останнім звітним роком стає 2039 рік, а кінцевою датою – дата виплати, що припадає на 2041 рік.

Уряд пропонує, щоб виплата за ВВП-варрантами, що припадає на 31 травня 2023 року і оцінюється приблизно в $100 млн, була відстрочена до 1 серпня 2024 року, а на її суму буде нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних.

Очікується, що відстрочка виплат за усіма єврооблігаціями та ВВП-варрантами дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та члени "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.