Нацполіція викрила схему нелегального перепродажу завезених для ЗСУ автомобілів

Національна поліція викрила угруповання, яке під прикриттям благодійної організації з квітня цього року ввезло на територію України 135 автомобілів нібито для потреб Збройних Сил України, однак у подальшому продавало їх для власного збагачення.

За даними слідства, організував злочинну оборудку мешканець Дніпра, який заснував благодійну організацію, повідомляє пресслужба МВС.

"Він та його спільники під час збройної агресії РФ проти України здійснювали виїзди за кордон та під виглядом благодійної діяльності ввозили на територію України автомобілі, отримані як гуманітарна допомога. Надалі замість того, щоб передати транспортні засоби Збройним Силам України, зловмисники реалізовували їх із метою наживи", – зазначається у повідомленні.

У ході документування злочинної діяльності поліцейські провели оперативну закупку трьох транспортних засобів у м. Дніпро. Слідство встановило, що зловмисники торгували автомобілями також на території Івано-Франківської та Львівської областей.

Під час 30 обшуків за адресами проживання та діяльності фігурантів правоохоронці вилучили 33 автівки, ввезені на територію України як гуманітарна допомога, а також інші речові докази їх протиправної діяльності.

Слідчі дії проводяться в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги).

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до семи років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.